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У филиала группы "Илим" в Коряжме появился новый руководитель

Знакомьтесь - Сергей Николаевич Кривошапкин.

Родился и вырос в Коряжме, учился в средней школе №4. Окончил факультет автоматики и вычислительной техники Кировского государственного технического университета, Поморский государственный университет по специальности «менеджмент организации», Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ

В 1997 году с вузовским дипломом пришел на комбинат, по давно сложившейся традиции принят электромонтером в электротехнический цех. Был призван на срочную службу, после которой снова вернулся в электроцех. Вскоре был назначен энергетиком бумажного цеха производства печатных бумаг, затем – энергетиком, главным инженером производства.

 После реорганизации сервисов возглавил дочерние предприятия «ИлимСеверРМП», «Ремсервис». С 2009 года руководил объединенными сервисами – Центром сервисного обслуживания. В 2014-м в составе коряжемской команды, возглавляемой Александром Поздняковым, был направлен в Братск на должность технического директора. По выводе объектов «Большого Братска» на проектные мощности возглавил дирекцию по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности Группы «Илим».

(по материалам tk-online)

 

24 апрель 12:59 | : Экономика Коряжма Илим КЦБК филиал Кривошапкин Большой Братск

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