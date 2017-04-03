Что будет с аварийным жильем в Архангельске?

Этот вопрос обсуждался на уровне мэрии.
Во встрече с представителями общественной организации «Аварийное жилье в Архангельске приняли участие глава города Игорь Годзиш, его заместитель по городскому хозяйству Виталий Акишин и директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин.
Никита Кривонкин рассказал о ситуации с аварийным жильем и подчеркнул, что вопрос расселения является приоритетным для администрации Архангельска.
– В настоящее время в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России осуществляется мониторинг и передача информации в Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области о признанных аварийными многоквартирных домах, ведется их реестр. На сегодняшний день таких домов в Архангельске 479 площадью более 237 тысяч квадратных метров. Подлежит расселению почти 11 400 граждан из 4 767 жилых помещений, – отметил Никита Константинович.
Также Никита Кривонкин пояснил, что за пределами программы расселения остались 126 домов, которые стали аварийными вследствие произошедших пожаров либо признаны непригодными для проживания поквартирно. Предстоит решить вопрос, как они будут расселяться.
Поскольку пока нет понимания, будет ли продлена работа Фонда содействия реформированию ЖКХ, поручение главы администрации МО разработать и утвердить муниципальную целевую программу, направленную на решение проблемы ветхого жилья.
– Ряд губернаторов обратились с ходатайством о том, чтобы продолжить работу Фонда содействия реформированию ЖКХ и поручить ему дальнейшую реализацию программы расселения. Фонд работает прежде всего с субъектом Федерации, а потом уже с муниципалитетом. Что касается муниципальной программы, то я считаю, что имеет смысл ее разработать. В случае продления деятельности Фонда содействия реформирования ЖКХ, она просто станет частью региональной программы, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
В части исполнения судебных решений, связанных с предоставлением новых квартир жителям аварийных домов, меры также принимаются: в 2017 году в бюджете города на эти цели предусмотрено 75 млн. рублей.
Еще один ресурс, позволяющий решить проблему ветхого жилья – принятая в Архангельске программа развития застроенных территорий. Курирует ее департамент градостроительства. В рамках этой программы, в частности, сейчас идет расселение нескольких домов на улицах Садовой и Урицкого.
- Программа работает. На сайте администрации Архангельска размещен список тех площадок, которые мы предлагаем в качестве территорий под застройку инвесторам. Всего в рамках программы сформировано 60 участков, на 20 из них процесс расселения уже ведется либо начнется в ближайшее время, - подчеркнул заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Глава города продолжает контролировать ситуацию с расселением ветхого жилья. Очередная встреча по этому вопросу запланирована в мае.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)