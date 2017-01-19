МУП «Горсвет» организовало наружное освещение на улице Парковая

В рамках систематически проводимой МУП «Горсвет» работы по ремонту и восстановлению работоспособности заброшенных участков системы наружного освещения, являвшихся ранее бесхозяйными и многие годы находившихся в нерабочем состоянии, завершено восстановление участка системы наружного освещения на улице Парковая. Фактически, предприятием выполнено новое строительство участка системы наружного освещения, смонтировано более 300 метров провода, установлено 9 новых светильников.
Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, обновленный участок системы наружного освещения на улице Парковая запущен в работу, а на летний период, после оттаивания грунта, вдоль улицы Парковая дополнительно запланированы работы по выправке опор.
Следует отметить, что систематические работы по восстановлению работоспособности заброшенных участков системы наружного освещения, бездействовавших с 90-х годов, начались в 2016 году, по заданию Администрации Муниципального образования. За этот период, помимо улицы Парковая, проведены работы по восстановлению наружного освещения на улице Кочуринская, в сквере у памятника жертвам интервенции, в сквере имени Е.С. Коковина, на Набережной Северной Двины в районе ТЦ «Прага» и у строящегося Собора Архангела Михаила.