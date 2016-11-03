Не до лобстеров. Чем питаются чиновники Архангельской области?

Чиновники в своем питании отдают предпочтение местным производителям.
«Положительная динамика по закупке картофеля и молока местного производства по результатам четвёртого квартала прошлого года отмечена в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Пинежском и Шенкурском районах», - такая информация поступила из пресс-службы правительства Архангельской области.
Прослеживается динамика – чем дальше расположен район (например, Мезенский), тем больше местных продуктов на чиновничьем столе.
Есть определенные сложности с приобретением яиц у местных производителей, но над этим стараются работать.
Впрочем, наблюдатели полагают, что дело не столько в кулинарном патриотизме, сколько в ограниченности районных бюджетов… как говорится, не до лобстеров.
Всего же за прошлый год бюджетные организации региона закупили более 8700 тонн местных продуктов, в том числе 2265 тонн картофеля, 2905 тонн овощей, 3618 тонн молока и 7,5 миллиона яиц.