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Не до лобстеров. Чем питаются чиновники Архангельской области?

Чиновники в своем питании отдают предпочтение местным производителям.

«Положительная динамика по закупке картофеля и молока местного производства по результатам четвёртого квартала прошлого года отмечена в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Пинежском и Шенкурском районах», - такая информация поступила из пресс-службы правительства Архангельской области.

Прослеживается динамика – чем дальше расположен район (например, Мезенский), тем больше местных продуктов на чиновничьем столе.

Есть определенные сложности с приобретением яиц у местных производителей, но над этим стараются работать.

Впрочем, наблюдатели полагают, что дело не столько в кулинарном патриотизме, сколько в ограниченности районных бюджетов… как говорится, не до лобстеров.

Всего же за прошлый год бюджетные организации региона закупили более 8700 тонн местных продуктов, в том числе 2265 тонн картофеля, 2905 тонн овощей, 3618 тонн молока и 7,5 миллиона яиц.

14 февраль 11:43 | : Экономика

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