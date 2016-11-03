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Виктор Павленко: Арктический форум в Архангельске придаст новый импульс социально-экономическому развитию Поморья

Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко, в составе делегации Совета Федерации, примет участия в Международном форуме «Арктика – территория диалога», который пройдет в Архангельске 29-30 марта.

В состав делегации также вошли члены Комитетов Совета Федерации: по обороне и безопасности Вячеслав Штыров, и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправления и делам Севера Игорь Чернышенко.

Как сообщил сенатор Виктор Павленко Международный Форум «Арктика - территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне. Форум проводится при непосредственной поддержке Правительства Российской Федерации и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

- Планируется, что на открытие форума в Архангельск прибудет Президент России Владимир Путин и главы государств, чьи интересы связаны с освоением Арктики, - отметил Виктор Павленко. - Ключевая тема форума - «Человек в Арктике», предусмотрено свыше 40 мероприятий, в том числе 2 пленарных заседания, 32 тематических сессии и дискуссии, а также расширенное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Сенатор отметил, что сегодня Архангельска область должна стать транспортно-логистической и инжиниринговой базой по освоению месторождений углеводородов на арктическом шельфе, по обслуживанию Северного морского пути, оборонных и народнохозяйственных объектов страны в Арктике.

- Надеюсь, что на Форуме будут приняты решения, направленные на развитие Архангельской области, ее экономического потенциала, как основы для повышения качества жизни населения Архангельска и региона в целом.

 

10 февраль 13:36 | : Экономика

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