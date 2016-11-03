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Говорят, с ней можно иметь дело. У архангельского АПК появился новый министр

Им стала Ирина Бажанова, ранее исполнявшая заместителя главы данного ведомства по торговли.

Отметим, что ранее её же прочили на место областного бизнес-омбудсмена после перехода Николая Евменова на работу в администрацию Архангельска.

Ирина Бажанова из Северодвинска, имеет два высших образования (торговое и госуправление).

В родном городе начинала с товароведа. Дальнейшая карьерная лестница: коммерческий директор ЗАО АСХО «Тепличное», начальник отдела развития предпринимательства, промышленности и сферы услуг, заместитель начальника управления экономики в администрации Северодвинска. Затем перешла на работу в областную администрацию.

Северодвинские предприниматели отзываются об Ирине как о чиновнике, с которым можно иметь дело (в хорошем смысле).

Наблюдатели отмечают, что в последние годы областному АПК очень не везло на министров. Более подробно об этом читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.  

(фото с портала http://pravdasevera.ru/politics/-myd2cxp8)

10 февраль 12:24 | : Экономика

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