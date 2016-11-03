Будущее за производством. Самые богатые в Архангельской области

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Архангельской области в январе. Количество вакансий сократилось на -6% в сравнении с январем 2016 года. Подобная динамика связана, прежде всего, с подъемом рынка труда в прошлом году после кризисного 2015-го года. Для сравнения, прирост вакансий в январе 2016 года к аналогичному месяцу в 2015-ом составил +46%.
Количество резюме в январе текущего года увеличилось на +13% год к году. Показатель конкуренции – hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) – несколько не дотягивает до нормального значения (5-6 п.) и равняется 4.1 п. То есть в среднем на одно вакантное место в Архангельской области претендуют 4 кандидата, что говорит об умеренном уровне конкуренции в пользу соискателя.
В ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей в январе вошли: «Продажи» (49% от общего рынка вакансий), «Банки, инвестиции и лизинг» (14%), «Начало карьеры, студенты» (10%), «Информационные технологии» (8%), и «Медицина, фармацевтика» (7%).
Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в январе в Архангельской области составила 32,5 тыс. рублей, что выше декабрьского показателя на 2,5 тыс. рублей. При этом уровень средней ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме, ниже – 30 тыс. рублей.
В топе актуальных вакансий начала февраля с самой высокой зарплатой в Архангельской области – «Генеральный директор сельхозпредприятия» с зарплатой от 200 тысяч рублей.
Итак, ТОП-5 актуальных вакансий начала февраля с самой большой зарплатой в Архангельской области:
- генеральный директор сельхозпредприятия (производство) – от 200 000 руб/мес;
- генеральный директор молокозавода (производство) – от 150 000;
- главный механик предприятия (производство) – от 100 000 до 120 000;
- директор обособленного подразделения (торговля) – от 100 000;
- руководитель департамента логистики (транспорт) – от 100 000.