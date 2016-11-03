ЖКХ Северодвинска: второе место в регионе

Министерство топливно-энергетического комплекса Архангельской области составило рейтинг муниципальных образований по итогам работы подведомственной отрасли в 2016 году.
Сотрудники министерства провели анализ на основе отчётов, которые предоставили 25 муниципальных образований. В итоге Северодвинск занял второе место, уступив Вилегодскому району. На третьей строчке рейтинга – Приморский район. К слову, тройка лучших муниципальных образований осталась неизменной с прошлого года.
Учитывалось, например, наличие разработанной схемы теплоснабжения (в Северодвинске она есть) и паспорта готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов (нашим муниципальным образованием он получен).
Взносы на капитальный ремонт у нас перечисляют 95,1% жителей. Это пятое место среди 25 муниципальных образований. Первое – у Коряжмы. Там 100-процентная собираемость.
Коллективными счётчиками расхода ресурсов оснащены 96% северодвинских многоквартирных домов. Коряжма, Мирный, Новодвинск, Каргопольский и Приморский районы могут похвастаться 100-процентным показателем.
Но создавать советы многоквартирных домов северодвинцы не торопятся, хотя это обязанность собственников. Если домом управляют не ТСЖ или ЖСК, совет должен быть сформирован. Такая норма закреплена законодательно статьёй 161.1 Жилищного кодекса РФ. У нас – 37,6% домов, где созданы советы, а это 17 место по данному критерию. Тройку лидеров составили Устьянский, Ленский и Каргопольский районы. В столице Поморья советы действуют в 82,6% домов.
Северодвинск может похвастаться полным отсутствием задолженности по заработной плате в сфере ЖКХ и топливно-энергетического комплекса и по оплате коммунальных ресурсов предприятиями данной отрасли.
(по материалам сайта северодвинской мэрии)