Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ЖКХ Северодвинска: второе место в регионе

Министерство топливно-энергетического комплекса Архангельской области составило рейтинг муниципальных образований по итогам работы подведомственной отрасли в 2016 году.

Сотрудники министерства провели анализ на основе отчётов, которые предоставили 25 муниципальных образований. В итоге Северодвинск занял второе место, уступив Вилегодскому району. На третьей строчке рейтинга – Приморский район. К слову, тройка лучших муниципальных образований осталась неизменной с прошлого года.

Учитывалось, например, наличие разработанной схемы теплоснабжения (в Северодвинске она есть) и паспорта готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов (нашим муниципальным образованием он получен).

Взносы на капитальный ремонт у нас перечисляют 95,1% жителей. Это пятое место среди 25 муниципальных образований. Первое – у Коряжмы. Там 100-процентная собираемость.

Коллективными счётчиками расхода ресурсов оснащены 96% северодвинских многоквартирных домов. Коряжма, Мирный, Новодвинск, Каргопольский и Приморский районы могут похвастаться 100-процентным показателем.

Но создавать советы многоквартирных домов северодвинцы не торопятся, хотя это обязанность собственников. Если домом управляют не ТСЖ или ЖСК, совет должен быть сформирован. Такая норма закреплена законодательно статьёй 161.1 Жилищного кодекса РФ. У нас – 37,6% домов, где созданы советы, а это 17 место по данному критерию. Тройку лидеров составили Устьянский, Ленский и Каргопольский районы. В столице Поморья советы действуют в 82,6% домов.

Северодвинск может похвастаться полным отсутствием задолженности по заработной плате в сфере ЖКХ и топливно-энергетического комплекса и по оплате коммунальных ресурсов предприятиями данной отрасли.

(по материалам сайта северодвинской мэрии)

09 февраль 09:51 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (77)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.