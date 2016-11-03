Мэр Северодвинска держит зиму на контроле

Мэр Северодвинска Михаил Гмырин провёл еженедельное совещание со своими заместителями и руководителями ключевых подразделений администрации.
Зима продолжается, поэтому всем службам необходимо контролировать ситуацию с теплоснабжением жилфонда и объектов социальной сферы, - Михаил Гмырин обратил внимание своих заместителей.
По заверению энергетиков, сегодняшний пожар на ТЭЦ-2 не повлиял на температурный режим.
И.о. председателя комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Валерий Бадогин доложил о работе подразделения.
- На неделе контролировали содержание дорог. По результатам проверок составлены акты, подрядчику выставлены претензии, - сообщил Валерий Бадогин. - С улиц вывезено 2900 кубометров снега, очищено четыре километра дорог, высыпано 376 тонн пескосоляной смеси.
На совещании заместитель мэра по городскому хозяйству Олег Лобачев доложил о выдаче договоров социального найма по третьему этапу программы переселения из аварийного жилфонда, темпах строительства жилья по четвёртому этапу данной программы.
(по материалам сайта северодвинской мэрии)