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Мэр Северодвинска держит зиму на контроле

Мэр Северодвинска Михаил Гмырин провёл еженедельное совещание со своими заместителями и руководителями ключевых подразделений администрации.

Зима продолжается, поэтому всем службам необходимо контролировать ситуацию с теплоснабжением жилфонда и объектов социальной сферы, - Михаил Гмырин обратил внимание своих заместителей.

По заверению энергетиков, сегодняшний пожар на ТЭЦ-2 не повлиял на температурный режим.

И.о. председателя комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Валерий Бадогин доложил о работе подразделения.

- На неделе контролировали содержание дорог. По результатам проверок составлены акты, подрядчику выставлены претензии, - сообщил Валерий Бадогин. - С улиц вывезено 2900 кубометров снега, очищено четыре километра дорог, высыпано 376 тонн пескосоляной смеси.

На совещании заместитель мэра по городскому хозяйству Олег Лобачев доложил о выдаче договоров социального найма по третьему этапу программы переселения из аварийного жилфонда, темпах строительства жилья по четвёртому этапу данной программы.

(по материалам сайта северодвинской мэрии)

07 февраль 10:49 | : Экономика

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