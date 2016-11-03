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Аэропорт Талаги отмечает свой день рождения

Сегодня международный аэропорт Талаги отмечает свой день рождения.

Аэропорт построили военные зимой 1963 года. Первым принятым гражданским судном стал самолет Ил-18, прилетевший в Архангельск из Москвы 5 февраля.

Уже с 25 февраля из Талаги начинают ежедневно летать самолеты в Ленинград и Москву. В ноябре 1964 начал работать аэровокзальный комплекс. В советское время архангельскими самолётами ежегодно летали более миллиона человек.

Более чем за полвека аэровокзальный комплекс изменился до неузнаваемости. В 2011 году началась глобальная реконструкция зданий, которую планируется провести в несколько этапов. В первую очередь предполагается строительство вставки между двумя терминалами. На втором этапе предлагается реконструировать первый павильон.

Когда работы завершатся, аэропорт сможет принимать без ограничения все современные воздушные суда. Значительно повысится безопасность и комфортность аэровокзала – появятся дополнительные лифты, транспортеры, системы безопасности. 

06 февраль 12:42 | : Экономика

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