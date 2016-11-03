"Вольное дело": Почему спит МЧС, или Новые ужасы с острова Кего

Неделю назад региональное интернет-пространство буквально взорвали фотографии «ледового» перехода с Большого Архангельска на остров Кего.
И вот новая информация от участника Ассоциации «Вольное дело» блогера Елены Горяшиной:
Опять о переправе на Кегостров.
ГДЕ ПОРУЧНИ? ГДЕ БУДКИ МЧС?
Читаю "ВКонтакте":
"Переправа на Кегостров.
Дух захватывает от прохода через русло ледокола, лед трещит, и кажется, до него можно дотронуться рукой, а вот местным жителям это не особо нравится, можно и на работу опоздать, да и по своим делам тоже.
Работники переправы, которые собирают и разбирают переправу, вообще бесстрашные, сразу после прохода ледокола ходят по льду без подмостей, натаскивая их друг на друга багром!".