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"Вольное дело": Почему спит МЧС, или Новые ужасы с острова Кего

Неделю назад региональное интернет-пространство буквально взорвали фотографии «ледового» перехода с Большого Архангельска на остров Кего.

И вот новая информация от участника Ассоциации «Вольное дело» блогера Елены Горяшиной:

Опять о переправе на Кегостров.
ГДЕ ПОРУЧНИ? ГДЕ БУДКИ МЧС?

Читаю "ВКонтакте":

"Переправа на Кегостров.

 Дух захватывает от прохода через русло ледокола, лед трещит, и кажется, до него можно дотронуться рукой, а вот местным жителям это не особо нравится, можно и на работу опоздать, да и по своим делам тоже.

Работники переправы, которые собирают и разбирают переправу, вообще бесстрашные, сразу после прохода ледокола ходят по льду без подмостей, натаскивая их друг на друга багром!".

"Вольное дело": Почему спит МЧС, или Новые ужасы с острова Кего

"Вольное дело": Почему спит МЧС, или Новые ужасы с острова Кего

06 февраль 09:43 | : Экономика / Скандалы

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