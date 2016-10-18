По "плану Кудрина". Пенсионный возраст в России будет повышен для всех с 2018 года

Правительство приняло окончательное решение о повышении пенсионного возраста.
Причем сделано это будет именно по «плану Кудрина» - официально об этом будет сообщено только после президентских выборов 2018 года. Мотивирует он это так: «…дефицит пенсионной системы составляет почти 50% и дотируется из федерального бюджета, это большая нагрузка. Правительству надо определиться - повышать пенсионный возраст или сокращать другие важные расходы бюджета, такие как образование, здравоохранение, социальная политика или инфраструктура».
Наблюдатели полагают, что это еще одно косвенное подтверждение того, что бышего ученика одной из архангельских школ ожидает очередной карьерный взлет.
В настоящий момент идет рассмотрение нескольких проектов реформы, сообщает газета «Известия». Один из них предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет с увеличением пенсионного возраста с шагом на полгода каждый год. Второй вариант предусматривает уравнение пенсионного возраста мужчин и женщин до 63 лет.
Надо отметить, что пенсионный возраст для государственных чиновников уже повышен, что, в частности, чуть не вызвало в начале этого года кадровый коллапс в мэрии, Архангельска из-за непродуманности процедуры. То есть, фактически к чиновникам приравняют остальные категории граждан.
Между тем, часть наблюдателей считает, что в современном обществе мужчины иногда вынуждены уходить на пенсию в самом расцвете творческих сил.
Напомним, что в северных районах страны, и в Архангельской области в частности, пенсионный возраст снижен на пять лет, мужчины – 55, женщины – 50.