Дмитрий Юрков: поправки в Лесной кодекс позволят сохранить рабочие места

Член комитета Госдумы VI Созыва по бюджету и налогам (фракция «Единая Россия») Дмитрий Юрков прокомментировал внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части проведения торгов на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений
По словам парламентария, законопроектом предлагается, наряду с уже предусмотренными сейчас аукционами, ввести возможность проведения конкурсов на право заключить договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Предусматривается, что лица, имеющие в собственности или на ином законном основании объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры, не обеспеченные древесиной, праве инициировать проведение конкурса на право заключения договора аренды лесного участка.
«Определяются условия для принятия органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления решения о необходимости проведения конкурса по результатам рассмотрения заявлений, поступающих от таких лиц. При этом Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению порядка принятия решения о необходимости проведения конкурса или об отказе в его проведении, - пояснил Дмитрий Юрков. - Требования к участникам конкурса, порядок оценки конкурсных предложений, а также критерии выявления победителя при проведении конкурса, включающие в себя наличие или развитие современных объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, эффективное использование материальных, финансовых, трудовых и природных ресурсов, обеспечивающих повышение производительности труда, внедрение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, увеличение выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости, планируется устанавливать актом Правительства РФ».
Кроме того, предусматривается запрет на уступку прав и перевод долга по заключенному по результатам конкурса договору аренды лесного участка, а также запрет на передачу такого участка в субаренду. Невыполнение арендатором обязательств, возникших из заключенного по результатам конкурса договора аренды лесного участка, будет является основанием для досрочного расторжения такого договора по инициативе арендодателя.
«Мы поддержали законопроект, внесенный Правительством в первом чтении. Поправки в лесной кодекс разрешают ситуации малого и среднего бизнеса в возможности загрузить свои производственные мощности. Важно, что поправки позволят сохранить рабочие места», - считает парламентарий.