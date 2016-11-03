"Вольное дело" сигнализирует: В школах Архангельска стали собирать деньги за сдачу пробных экзаменов

Елена Горяшина, блогер, в недавнем прошлом работник народного образования, участник Ассоциации «Вольное дело»:
Прочитала сегодня в группе "Жесть по-Архангельски":
"В школах начались денежные поборы в 9 классах на пробные экзамены, которые будут в конце февраля. Каждый 450 рублей, причём детям запрещают писать в дневниках об этом. А на вопрос, если не сдаст? Говорят, значит, не будет задавать экзамены."
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВЗВОЛНОВАНА. Комментариев к новости далеко за сто.
Мой комментарий:
Пробные экзамены в выпускных 9-х и 11-х классах проводит Центр оценки качества образования (ЦОКО), учреждение, подведомственное министерству образования и науки Архангельской области (министр Скубенко).
Стоимость экзамена по одному предмету для одного человека :
- в форме ЕГЭ (11 класс) – 400 рублей,
- в форме ОГЭ (9 класс) – 350 рублей.
ЦОКО определил сроки оплаты за экзамены - до 30 января 2017 г.
Оплата производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ЦОКО или путём внесения наличных денежных средств в кассу ЦОКО по адресу: город Архангельск, проспект Ломоносова, дом 270, кабинет 34 в период с 8.30 часов до 16.15 ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
http://aocoko.ru/content/news/25245/
Общественности! Задайте вопрос специалисту ЦОКО по связям с общественностью АНТОНОВУ Александру Владимировичу по телефону: 21-58-68.
И не надо в очередной раз ругать учителей! Пожалуйста.