Экономика в режиме выживания. Что ожидает рынок труда в 2017 году

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) провела федеральный опрос с целью выяснить планы российских компаний на 2017 год: что произойдет с окладами сотрудников, планируют ли компании различных отраслей сокращения или оптимизацию штатной численности персонала, какие категории работников попадут под сокращение и произойдут ли изменения социального пакета для сотрудников.
По данным опроса 21% компаний-работодателей из регионов считает, что 2017 год с точки зрения выстраивания рабочих процессов будет таким же, как прошлый год. При этом 41% респондентов заявили, что ожидают более сложный год в сравнении с предыдущим. Позитивных сдвигов в выстраивании рабочих процессов ждут всего 11% региональных компаний, еще 27% испытывают сомнения, однако уже успели адаптироваться к изменениям на рынке.
Если говорить об общем срезе по России, то позитивнее всего на ситуацию в компании смотрят представители сферы «ИТ» и «Розничной торговли»: по 18% и 13% респондентов из данных отраслей ответили, что 2017 год с точки зрения выстраивания рабочих процессов будет лучше 2016-го. Компании из проф. области «Розничная торговля», судя по результатам опроса, еще и отмечают, что успели приспособиться к изменениям на рынке (50%). О стабильном положении говорят компании-работодатели из сферы «Товары народного потребления» (непищевые): для 44% наступивший год не будет сильно отличаться от минувшего. Наибольшие сложности в 2017 году сравнении с 2016-м годом ожидают представители из сфер «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Продукты питания» (по 50%).
Что касается вопросов повышения эффективности бизнеса, то в регионах по сравнению с общими результатами по стране выше доля тех компаний, кто в данный момент пытается «выжить» на рынке, не пытаясь выстроить новую систему рабочих процессов (13%). О курсе на повышение эффективности думают 74% респондентов в регионах, 9% пока не приняли окончательного решения по данному вопросу.
Стоит отметить, что региональные компании больше, чем коллеги из Москвы, нацелены на повышение эффективности бизнеса за счет увеличения продаж и сокращения издержек – 74% vs. 65%. Для сравнения: доля ответивших подобным образом в России равняется 79%. Часть представителей бизнеса намерены повышать эффективность, исключительно увеличивая продажи: 20% работодателей из Санкт-Петербурга, 18% - из регионов, 17% - из Москвы, 16% - из России.
Снижать издержки 76% работодателей из России в текущем году планируют за счет сокращения расходов, не связанных с персоналом и оптимизацией бизнес-процессов (логистика, производство, маркетинг и т.п.), в 2015 году доля была выше и составляла 88%. О сокращении численности персонала говорят только 13% респондентов - почти в два раза меньше, чем в 2015 году. Затрагивать социальный пакет, как и размер заработных плат/премий, в сторону уменьшения хотят только 4% работодателей.
В вопросе сокращения численности персонала в 2017 году, практически, все работодатели из разных регионов страны оказались солидарны – 12% намерены уменьшить штат сотрудников. Еще 46% региональных компаний, наоборот, будут набирать персонал. Велика доля и тех, кто еще не принял решения по кадровым вопросам, а также не прогнозирует перемен в штате – по 17% опрошенных.
Примечательно, что по России на набор новых сотрудников в большей степени ориентированы представители отраслей «ИТ» и «Товаров народного потребления»: 64% и 50% соответственно. О сокращениях в штате чаще задумываются компании из проф. областей «Перевозки, логистика, ВЭД» и «Продукты питания» - по 20% заявивших об уменьшении числа сотрудников. Более стабильны в кадровом отношении компании-представители сфер «Товары народного потребления» (31%) и «Строительство, недвижимость» (20%), ответивших, что численность персонала останется без изменений.
В большей степени сокращение грозит рядовым сотрудникам офиса – 44% российских работодателей намерены уменьшать штат за счет этой категории персонала, работникам производства и представителям менеджмента – 36%. Отдел продаж и персонал торговых/розничных точек меньше рискует попасть под сокращение: 12% vs. 8%.
Сокращения в 2017 году в большинстве российских компаний будут равномерными, пропорционально численности подразделений (40%). Еще 32% опрошенных говорят о том, что они затронут только неэффективных сотрудников (невыполнение KPI и т.д.) – этот тренд сохраняется с 2016 года. Под сокращение могут попасть и работники отдельных офисов/точек в связи с закрытием филиалов, розничных точек, банкротством компаний (20%).
Увеличивать штат больше половины представителей компаний в России планируют за счет расширения отдела продаж. Об увеличении производственной части коллектива задумываются 40% респондентов. Почти четверть намерены набирать рядовых сотрудников офиса.
Ситуация с окладами в 2016 году в большинстве компаний в России сложилась следующим образом: наибольшее увеличение зарплаты было отмечено среди специалистов/ведущих специалистов (43% респондентов указали на этот факт), а также линейного персонала (31%). Без изменений в доходе остались работники начального уровня (67%), однако эта же этой категории персонала в чаще других и урезали оклады (8%).
Уменьшать зарплаты сотрудникам в 2017 году компании в России, практически, не планируют. Традиционное повышение окладов ждет специалистов/ведущих специалистов и линейный персонал: 41% и 34% соответственно. Больше половины работодателей отмечают, что уровень заработных плат всех категорий сотрудников (за исключением специалистов/ведущих специалистов) останется без изменений. Вопрос – повышать оклад топ-менеджерам или нет – остался самым спорным, 16% опрошенных представителей компаний еще не приняли определенного решения.
В ответах на вопрос «Планируются ли изменения социального пакета для сотрудников в 2017 году» респонденты были более единодушны: 41% представителей компаний из регионов высказались отрицательно, из Петербурга меньше – 33%. Еще по 4% в регионах тех, кто планируют как расширять соц. пакет для всех категорий персонала, так и сокращать. 9% намерены расширить его для некоторых категорий сотрудников, а 11% до сих пор не определились. При этом четверть респондентов из регионов – самый высокий показатель в сравнении с другими – отметили, что у них нет дополнительного соц. пакета, который можно сократить.
Из числа тех российских компаний, кто все же намеревается сократить соц. пакет, большинство хотят сэкономить на корпоративных мероприятиях (62%), внешнем обучении (54%), ДМС (46%). В ТОП-5 статей под сокращение также попали «социалка» (31%) и фитнес/спорт (23%).
Расширять социальный пакет больше половины работодателей планируют за счет ДМС, 36% намерены включить в статью расходов на сотрудников внешнее обучение, 32% будут поощрять занятия сотрудников фитнесом/спортом.