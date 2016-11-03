За 5 минут до отключения... Что творит на Сульфате МУП "Водоканал"?

Вчера, 24 января, в микрорайоне Сульфат г. Архангельска было отключено холодное водоснабжение. Предположительно возобновится 26-го. Причина – «плановые работы».
Под «обезвоживание» попали детские сады, больница, техникум, жилые дома.
Несвоевременным оповещением граждан возмутился координатор АРО ЛДПР Игорь Арсентьев на своей странице в социальной сети Facebook:
Очередное издевательство "Водоканала", теперь уже над жителями Северного округа... На этот раз проблема не с качеством питьевой воды, до боли знакомая каждому жителю Сульфата, а с ее полным отсутствием!!!Информация об отключении воды подана за 5 минут до фактического отключения, причём в то время, когда большинство людей уже ушли на работу и физически не могли сделать "суточного запаса воды". И ещё вопрос к официальному медийному лицу всея "Водоканала" Сергею Пономареву, что же за плановые работы, которые на трое(!!!) суток оставляют людей без какой-либо воды?!
Ответ представителя «Водоканала Сергея Пономарева:
Отвечаю на Ваш вопрос: В данный момент идут работы по перекладке участка водопровода протяженностью более 30 метров, в связи с его большим износом и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Подвоз воды населению будет осуществляться с 25.01.2017 г.
По графику, который будет доведён до УК, а так же опубликован на нашем сайте в разделе аварийные работы.
Что касается предупреждения: все управляющие организации, учреждения соц.сферы были уведомлены о проведении работ ещё 23.01.2017г. По телефону (т/ф 785 от 23.01.2017)
К сожалению, провести работы без отключения водоснабжения, не представляется возможным.
Как следует из объяснения, речь все-таки идет об аварийных работах, а не о плановых…
Мнение «прохожих»:
- А что за царь такой управляет Водоканалом, что на него управы никакой нет? Либо он имеет очень хорошего покровителя в местном Правительстве...
- Надо чтоб в договор вписать- если водоканал не поставил воду хотя бы один день, то все месяц бесплатно, показания не считаются. А то все народ страдает!!!