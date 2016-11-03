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Социальные новостройки Северодвинска ждут жильцов

 

В управлении муниципального жилищного фонда администрации Северодвинска идёт работа по оформлению и выдаче договоров социального найма для тех, кто должен переехать в новые дома на ул. Ломоносова, 28 и 34, ул. Лесная, 24.

Эти объекты построены по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и введены в эксплуатацию в декабре прошлого года. В квартирах выполнена отделка, есть сантехника, установлены электроплиты и индивидуальные приборы учёта.

По данным на сегодняшнее утро, специалисты управления выдали 141 договор. Из них тем, кто должен переехать в дом № 28 на ул. Ломоносова - 64 договора (новое жильё получили в общей сложности 158 человек); новосёлам дома № 34 на ул. Ломоносова - 39 (переезжать уже готовы 105 человек); а также тем, кто будет жить в доме № 24 на ул. Лесной - 38 договоров социального найма (100 человек). Всего в три новых дома должны переехать 276 семей.

Будущие новосёлы могут уточнить время выдачи договоров, а также задать интересующие вопросы по телефону отдела по работе с нанимателями управления муниципального жилищного фонда: 58-76-38 (адрес: ул. Индустриальная, 57а, первый этаж, левое крыло, каб. 107). Суббота, 28 января, для специалистов отдела будет рабочей - можно подходить за договорами социального найма.

(по материалам сайта северодвинской мэрии)

 

25 январь 08:32 | : Экономика

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