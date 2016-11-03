Это вам не Алексей Тряпицын. Почта Канады как она есть - взгляд архангелогородца

Канадская почта - этo то, что сталкиваешься каждый день. Да что канадская, в любой стране почта была есть и будет.
Машины с яркой раскраской "почта Канады" появляются в Оттаве-Гатино, где я живу в гостях, у дочери строго по расписанию. Почти как школьные автобусы.
Выглядит почтальон Канады как наш полицейский. На нем крупный жетон, ключи и сумки.
Много разных сумок- больших и маленьких.
С канадским почтальоном Грэхемом Ричардсоном много не пообщаешься. Он торопится. Сроки доставки весьма жесткие.
3 дня и письмо, посланное из одного конца Канады должно найти своего получателя.
Таковы федеральные стандарты доставки писем.
Не поленитесь, подойдите к карте, и вы поймете, что значит послать письмо из Монреаля в Ванкувер или из Оттавы в какой-нибудь северный поселок к экзотическим названием Желтый Нож. Поселок с 500 жителями "первой нации" или малочисленные народы Севера, как у нас называют.
Это почти 6 тыс. километров в одну сторону. Россия самая большая страна мира по территории. Но не плотности населения.
Здесь мы вторые и вы уже догадались, у кого меньше всего в мире живет населения
на один квадратный километр. Это в Канаде. Так что местным почтальонам Печкиным
работать приходится совсем не просто.
"Был момент, когда наши сумки стали значительно легче, когда появился интернет"- говорит Грэхэм.
Но сейчас снова "живые" письма в почете. Люди снова пишут от руки, и давно в Канаде стало признаком дурного тона поздравлять друг друга с праздником, днем рождения "по мылу".
Грэхэм оставляет свой служебный Форд вдоль дороги. Машина забита письмами, бандеролями посылками, рекламными буклетами. На буклетах почта зарабатывает отдельно. Грэхэму не повезло в прошлую зиму. Все как в знаменитой комедии "Бриллиантовая рука" - "подскользнулся, упал, очнулся, гипс".
"Пришлось два месяца сидеть на больничном"- говорит Грэхэм. Больничный здесь 100% оплачивается уже после двух недель рабочего стажа.
"Да, собаки тоже беспокоят, но это при доставке бандеролей и посылок."- продолжает почтальон Ричардсон. Никаких рассылок писем извещений о получении почтовых отправлений на почте в Канаде не существует. Это работу почта берет на себя. Вы придете на почту только в том случае, если Вас не застали дома два раза.
Посылки и бандероли тоже доставляются домой. Только в том случае, если вес более .. и тут Грэхэм развел руками- большая, очень тяжелая посылка тогда вам придется получать ее на почте.
Парламент Канады - место, где за законотворчеством избранных депутатов может наблюдать каждый желающий. Это часть туристической программы для гостей Оттавы. Если знаете французский и английский.
Все увидите и услышите своими глазами и ушами - и жаркие дебаты и одежду депутатов и все, в чем -то нашел явное подражание английским традициям парламентаризма. Так вот именно обсуждение законопроекта о приватизации почты я и застал, когда недавно оказался в Парламенте Канады. Почта осталась федеральной службой Канады и Грэхэм этому рад.
" Мне 42 года и я работаю на почте 8 лет. У нас нелегкая работа в прямом и переносном смысле слова. Но нам хорошо платят и моих 52 тысяч долларов в год хватает, чтобы жена с двумя маленькими детьми пока оставалась дома".
Грэхэм спешит. В Канаде более 80% населения живет в своих домах и, чтобы доставить письма и посылки канадскому Печкину потребуется набегать за день не один километр.
Фотографируемся на память- не каждый же день удается поговорить с настоящим канадским почтальоном.
(на фото автора: тот самый почтальон Грэхэм)
Владимир Харлов
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