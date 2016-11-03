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Это вам не Алексей Тряпицын. Почта Канады как она есть - взгляд архангелогородца

Канадская почта - этo то, что сталкиваешься каждый день.  Да что канадская, в любой стране почта была есть и будет.

Машины с яркой раскраской "почта Канады" появляются в Оттаве-Гатино, где я живу в гостях, у дочери строго по расписанию. Почти как школьные автобусы.

Выглядит почтальон Канады как наш полицейский. На нем крупный жетон, ключи и сумки.
Много разных сумок- больших и маленьких. 

 С канадским почтальоном Грэхемом Ричардсоном много не пообщаешься. Он торопится. Сроки доставки весьма жесткие. 

 3 дня и письмо, посланное из  одного конца Канады должно найти своего получателя.
Таковы федеральные стандарты доставки писем. 

Не поленитесь, подойдите к карте, и вы поймете, что значит послать письмо из Монреаля в Ванкувер или из Оттавы в какой-нибудь северный поселок к экзотическим названием Желтый Нож. Поселок с 500 жителями "первой нации" или малочисленные народы Севера, как у нас называют. 
Это почти 6 тыс. километров в одну сторону. Россия самая большая страна мира по территории. Но не плотности населения.

Здесь мы вторые  и вы уже догадались, у кого меньше  всего в мире живет населения 
на один квадратный километр. Это в Канаде. Так что местным почтальонам Печкиным
работать приходится совсем  не просто.

"Был момент, когда наши сумки стали значительно легче, когда появился интернет"- говорит Грэхэм.

Но сейчас снова "живые" письма в почете. Люди снова пишут от руки, и давно в Канаде стало признаком дурного тона поздравлять друг друга с праздником, днем рождения "по мылу".

Грэхэм оставляет свой служебный Форд вдоль дороги. Машина забита письмами, бандеролями посылками, рекламными буклетами. На буклетах почта зарабатывает отдельно. Грэхэму не повезло в прошлую зиму. Все как в знаменитой комедии "Бриллиантовая рука" - "подскользнулся, упал, очнулся, гипс".

 "Пришлось два месяца сидеть на больничном"- говорит Грэхэм. Больничный здесь 100% оплачивается уже после двух недель рабочего стажа.  

"Да, собаки тоже беспокоят, но это при доставке бандеролей и посылок."- продолжает почтальон Ричардсон. Никаких рассылок писем извещений о получении почтовых отправлений на почте в Канаде не существует. Это работу почта берет на себя. Вы придете на почту только в том случае, если Вас не застали дома два раза. 

Посылки и бандероли тоже доставляются домой. Только в том случае, если вес более .. и тут Грэхэм развел руками- большая, очень тяжелая  посылка тогда вам придется получать ее на почте.

Парламент Канады - место, где за законотворчеством избранных депутатов может наблюдать каждый желающий. Это часть туристической программы для гостей Оттавы. Если знаете французский и английский.

Все увидите и услышите своими глазами и ушами - и жаркие дебаты и одежду депутатов и все, в чем -то нашел явное подражание английским традициям парламентаризма. Так вот именно обсуждение законопроекта о приватизации почты я и застал, когда недавно оказался в Парламенте Канады. Почта осталась федеральной службой Канады и Грэхэм этому рад.

" Мне 42 года и я работаю на почте  8 лет. У нас нелегкая работа в прямом и переносном смысле слова. Но нам хорошо платят и моих 52 тысяч долларов в год хватает, чтобы жена с двумя маленькими детьми пока оставалась дома". 

Грэхэм спешит. В Канаде более 80% населения живет в своих домах и, чтобы доставить письма и посылки  канадскому Печкину  потребуется набегать за день  не один километр.
Фотографируемся на память- не каждый же день удается поговорить с настоящим канадским почтальоном.

(на фото автора: тот самый почтальон Грэхэм)

Владимир Харлов

От редакции: А теперь попробуйте сравнить жизнь и работу рядового канадского почтальона с жизнью и работой почтальона Алексея Тряпицына из Кенозерья

23 январь 08:23 | : Экономика / Будни

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