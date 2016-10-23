Расселение архангельских "авариек" под контролем партии

Курирующий Архангельскую область депутат фракции ЛДПР в Госдуме Олег Лавров обратился к губернатору Игорю Орлову с вопросом о ходе расселения аварийного жилья на территории региона.
Напомним, что депутаты регионального парламента фракции ЛДПР при поддержке коллег из Госдумы на протяжении последних нескольких лет контролируют ход расселения граждан, проживающих в аварийных домах. За это время по инициативе депутатов от ЛДПР в Архангельской области прошел целый ряд мероприятий, на которых обсуждались проблемы, связанные с темпами переселения, регион посетили высокопоставленные руководители федеральных структур, курирующих данные вопросы, в частности, председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин. В ходе его последнего визита в Архангельскую область Степашин отметил, что ситуация с расселением несколько улучшилась, но, в то же время, существуют проблемы с темпами возведения многоквартирных домов, связанные с нерасторопностью строительных компаний.
В обращении Олега Лаврова к Губернатору Архангельской области, в частности, говорится:
«Депутатам фракций ЛДПР в представительных органах Архангельской области, законодательном Собрании региона и в Государственную Думу поступают обращения граждан с вопросами о сроках их переселения из ветхого и аварийного жилья.
На сегодняшний день мы имеем довольно противоречивую информацию о ходе выполнения программы по расселению граждан из аварийного жилья. По имеющимся данным, свои обязательства в объеме порядка 6 миллиардов рублей по софинансированию программы расселения федеральный бюджет перед Архангельской областью выполнил. Вместе с тем, нам известно, что средств на завершение реализации программы в полном объеме в региональном бюджете недостаточно. Кроме того, есть проблемы и с темпами самого строительства домов для переселения.
Прошу Вас предоставить мне информацию об итогах реализации программы переселения граждан из аварийного жилья на территории Архангельской области в 2016 году, о предполагаемых объемах финансирования на реализацию программы в 2017 году из бюджетов всех уровней, сроках сдачи многоквартирных домов, возводимых в рамках реализации программы.
Сообщаю Вам, что депутаты фракции ЛДПР постоянно держат на контроле ход расселения аварийного жилья в Архангельской области. Со своей стороны, готов оказать помощь и поддержку в решении проблемных вопросов».