Вверх по лестнице, ведущей... вверх. У "Архангельскавтодора" появился новый директор

Им стал Игорь Пинаев, ранее занимавший пост заместителя директора данной организации.
Напомним, что бывший директор «Автодора» Михаил Яковлев в середине ноября прошлого года занял пост министра строительства и архитектуры в правительстве Архангельской области.
О Пинаеве известно, что он выпускник АГТУ по данному профилю. Начав трудовую карьеру в Няндомском дорожном ремонтно-строительном управлении, прошел путь от мастера до генерального директора предприятия.
Позже работал главным инженером ОАО «Плесецкое дорожное управление», в июне 2014 года возглавил «Мезенское дорожное управление».
В ноябре 2016 года с должности гендиректора «Плесецкого дорожного управления» перешёл на работу в «Архангельскавтодор», где занял пост заместителя директора. Наблюдатели уже тогда предполагали, что это чисто номенклатурная ротация внутри дорожной системы региона… и не ошиблись.
(на фото: Игорь Пинаев)