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Вверх по лестнице, ведущей... вверх. У "Архангельскавтодора" появился новый директор

Им стал Игорь Пинаев, ранее занимавший пост заместителя директора данной организации.

Напомним, что бывший директор «Автодора» Михаил Яковлев в середине ноября прошлого года занял пост министра строительства и архитектуры в правительстве Архангельской области.

О Пинаеве известно, что он выпускник АГТУ по данному профилю. Начав трудовую карьеру в Няндомском дорожном ремонтно-строительном управлении, прошел путь от мастера до генерального директора предприятия.

Позже работал главным инженером ОАО «Плесецкое дорожное управление», в июне 2014 года возглавил «Мезенское дорожное управление».

В ноябре 2016 года с должности гендиректора «Плесецкого дорожного управления» перешёл на работу в «Архангельскавтодор», где занял пост заместителя директора. Наблюдатели уже тогда предполагали, что это чисто номенклатурная ротация внутри дорожной системы региона… и не ошиблись.

 (на фото: Игорь Пинаев)

16 январь 13:14 | : Экономика

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