Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Эксперт сомневаeтся в способности архангельского агропрома качественно угостить президента

О том, что «второстепенные» гости (журналисты, охранники…) Арктического форума в Архангельске, который намереваются провести в конце марта, будут испытывать на прочность новое здание общежития САФУ, мы уже писали.

Далее было определено, как будут кормить высоких гостей. Областное министерство агропромышленного комплекса и торговли провело отбор среди предприятий общепита Архангельска, Северодвинска, Новодвинска  и Приморского р-на для обслуживания мероприятия. Питание будет доставляться участником форума посредством специальных автобусов-шаттлов. (Напомним, что на декабрьской встрече с главредами архангельских СМИ мэр областной столицы Игорь Годзиш сообщил, что в конце марта в городе появится много «мерседесов»).

Для участников и гостей форума обещают разработать специальное «арктическое» меню, которое должно быть «качественным, здоровым, современным, оригинальным и, вместе с тем, простым».

Вместе с тем, известный региональный эксперт в области аграрной политики Михаил Силантьев высказывает сомнения в способности местного агропрома качественно накормить высоких гостей. «Чем кормить - вопрос... Птицефабрики закрыты, практически 90% мяса в регионе - привозное, Северодвинская теплица замёрзла, по молочным продуктам - падение производства, рыба в регион поступает от случая к случаю, местные овощи продаются только в статистических сборниках - в магазинах же всё больше Израиль, Египет, Белоруссия, Турция... Ничего местного на стол Президента положить и не получится...», - пишет он на своей страничке в Facebook.

 

16 январь 09:49 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (64)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.