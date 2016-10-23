Эксперт сомневаeтся в способности архангельского агропрома качественно угостить президента

О том, что «второстепенные» гости (журналисты, охранники…) Арктического форума в Архангельске, который намереваются провести в конце марта, будут испытывать на прочность новое здание общежития САФУ, мы уже писали.
Далее было определено, как будут кормить высоких гостей. Областное министерство агропромышленного комплекса и торговли провело отбор среди предприятий общепита Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского р-на для обслуживания мероприятия. Питание будет доставляться участником форума посредством специальных автобусов-шаттлов. (Напомним, что на декабрьской встрече с главредами архангельских СМИ мэр областной столицы Игорь Годзиш сообщил, что в конце марта в городе появится много «мерседесов»).
Для участников и гостей форума обещают разработать специальное «арктическое» меню, которое должно быть «качественным, здоровым, современным, оригинальным и, вместе с тем, простым».
Вместе с тем, известный региональный эксперт в области аграрной политики Михаил Силантьев высказывает сомнения в способности местного агропрома качественно накормить высоких гостей. «Чем кормить - вопрос... Птицефабрики закрыты, практически 90% мяса в регионе - привозное, Северодвинская теплица замёрзла, по молочным продуктам - падение производства, рыба в регион поступает от случая к случаю, местные овощи продаются только в статистических сборниках - в магазинах же всё больше Израиль, Египет, Белоруссия, Турция... Ничего местного на стол Президента положить и не получится...», - пишет он на своей страничке в Facebook.