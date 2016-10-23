Алексей Коротенков: "Я - не волшебник". Пустой год Минсельхоза Архангельской области

«Год прошёл как сон пустой.
Царь женился на другой»…
Год отработал министр агропромышленного комплекса Алексей Коротенков. Но поздравлять его не с чем. За год проблемы только выросли. Если в конце прошлого года обозначались направления деятельности свеженазначенного министра – говорилось, что и как надо делать, чтобы избежать будущих сложностей, то на прошедшей во вторник 27 декабря 2016 года коллегии Минсельхоза области он мог только постоянно разводить руками и вскрикивать – «Я не волшебник, ничего не поделаешь»…
Ни одна из проблем, о которых говорилось год назад на аналогичной коллегии, не была решена. Плюс появились новые. И самая страшная из них - безденежье. Отсутствие средств на выплаты по субсидиям, которые минсельхоз уже прогарантировал сельскому бизнесу! Конечно, ещё тогда, при принятии бюджета на 2016 год, знающие люди всех предупреждали, что деньги в сентябре закончатся. Но кто тогда нас слушал?! Никто не верил, что такое может быть – «помогут», «депутаты подкинут», «не дадут загнуться селу»… сейчас это всё свершилось. И колхозники в недоумении разводят руками – «А нам как же, фермы закрывать, что ли?». На эти вопросы министр дал такие советы – «Это плохой бизнес, который умрёт без господдержки», и тут же порекомендовал всем идти со своими проектами в корпорацию развития… Не все поняли правильно, куда он их послал…
Что по цифрам: вот такая краткая арифметика – в этом 2016 году Минсельхозу не хватает 152 миллионов рублей дабы закрыть все долги и взять их негде. В следующем 2017-м не хватает уже как минимум 272 миллионов. Незакрытые обязательства 2016 года чиновники обещают погасить в 2017-м за счёт уже того бюджета, но это увеличит итак урезанный бюджет отрасли. В итоге все понимают, что если в этом году деньги кончились к сентябрю, то в следующем они закончатся к июню! И это при том, что многие важные программы на 2017 год будут закрыты.
Кто виноват в этом, спросите вы? И на такой вопрос министр дал свой ответ! По его мнению, это всё из-за того, что Ненецкий округ просел по деньгам из-за падения цены на нефть… Плюс виновато Правительство РФ, которое требует от него, бедного, обеспечить «долбанные» показатели производства сельхозпродукции в федеральный Минсельхоз, а при их уменьшении штрафуют. Так, в этом году его ведомство уже выплатило 12 миллионов рублей штрафов и на 6,7 миллионов уже штрафы выставлены, но пока не оплачены… В падении показателей, по его мнению, тоже полно виновных. Главные виновники, с точки зрения министра Коротенкова, это население, которое уменьшает сельхозпроизводство. А потому надо отделить эти цифры от цифр растущих, по его мнению, крупных предприятий – и цифирки станут в ажуре!
Честно говоря, я об этом слышу впервые, т.к. статистика говорит об обратном. Как раз население – личные хозяйства и садоводы-дачники вытягивают наш областной агропром, показывая каждый год невиданные на крупных холдингах урожаи, привесы и надои! А в крупных структурах как раз ежегодно показываются падения производства, несмотря на вложенные туда бюджетные миллионы. Но, видать, статданные у нас почему-то разные… Но почему-то – в отместку населению, что ли – на будущий год министр решил отменить программу поддержки сельской кооперации, которая могла бы помочь именно жителям деревень нарастить свои показатели за счёт закупа у них продукции и оптовой реализации её. Ведь главная беда малого сельского бизнеса – отсутствие сбыта. Продать местную картошку, овощи, молоко и мясо местному сложно, т.к. все магазины забиты привозным таким же товаром, о поставках которого министр договорился с другими регионами и странами…
Да уж, другие проблемы села и обсуждать нечего… когда на кону выживаемость практически всей отрасли в 2017-м. Как говорили немногочисленные собравшиеся, а коллегия в этот раз проводилась в режиме чрезвычайной секретности, из 30 присутствовавших более 20 человек были чиновниками, реальный сектор почему-то не пригласили – «все последние 4 года идёт планомерное уничтожение отрасли», «каждый год снижается величина господдержки», «каждый год меняются министры, и пока они знакомятся с делами, мы теряем предприятия». И никаких перспектив нет. Как нет и доверия к власти, что завтра вновь пообещав сохранить какие-то меры господдержки чиновники не разведут руками, сказав привычное – «ну, ничего не получается». А ведь у предприятий планы развития под это всё свёрстаны, закуплена дорогостоящая техника, кредиты набраны. Да это всё чиновникам побоку – больше всего их заботит, чтобы в июне, когда кончатся деньги, кто-нибудь об этом не стал бы писать в интернете и газетах.
Так вот и живём – об остальном уже и говорить нет смысла. До лета дотянем… а дальше писать будет и не о чем больше.
Михаил Силантьев