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Новодвинский городской культурный центр - быть или не быть ремонту?

Состоялась очередная сессия Архангельского областного Собрания депутатов, где во втором окончательном чтении был принят главный финансовый документ региона на ближайшую трехлетнюю перспективу. Не обошлось и без недопонимания. Как отметил заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Пивков, больше всего вопросов вызвало голосование депутатов по поправкам в проект постановления.

Всего к проекту поступило более десяти поправок, носящих как частный, так и общий характер. Например, предложение выделить дополнительные финансовые средства на погашение кредиторской задолженности медицинских организаций Архангельской области, на строительство школы в поселке Оксовский Плесецкого района или ремонт Новодвинского ГКЦ.

– На мой взгляд, это нормально, когда депутат ратует за свою территорию, поэтому все поправки, которые я предложил в проект постановления, касаются муниципального образования «Город Новодвинск», – отметил в ходе своего выступления на сессии депутат фракции ЛДПР Сергей Пивков. – Они направлены на ремонт дорог, реконструкцию участка на въезде в Новодвинск, а также ремонт нашего многострадального городского культурного центра.

При этом депутат сделал акцент именно на последней поправке, которой предложил начать финансирование ремонта НГКЦ уже в следующем году.

– Здание культурного центра не функционирует уже несколько лет, а творческие коллективы вынуждены ютиться в части помещений бывшей школы, где отсутствуют необходимые условия, – продолжает Сергей Пивков. – Городской бюджет, к сожалению, не может в одиночку потянуть многомиллионные расходы на его ремонт, поэтому объект и был включен в государственную программу Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)». При этом нам – жителям Новодвинска уже много раз обещали начать ремонтные работы в ближайшей перспективе, а обещания давали представители власти самого высокого уровня. Последние и самые громкие касались 2017 года. Мол, объект уже в госпрограмме и финансирование его реконструкции начнется именно в 2017 году. Только вот при детальном рассмотрении проекта бюджета Архангельской области на следующие годы видно, что финансирование ремонта НГКЦ находится на нулевой отметке. Поэтому, учитывая сбалансированность и сложность регионального бюджета, я вышел с поправкой в проект постановления, чтобы при возможности, а она, я уверен, могла появиться, начать финансирование уже в 2017 году. С таким же предложением выступил и другой депутат областного Собрания, избранный от Новодвинска, Иван Попов, что лишний раз подтверждает важность данной темы. Но, к сожалению, наши предложения не нашли поддержки у большинства депутатов.

Как удалось выяснить позже, изучая таблицу итогов голосования, поправки депутата Сергея Пивкова поддержали только представители оппозиционных фракций, а вот представители партии большинства либо проголосовали против, либо воздержались, либо предпочли вообще не голосовать. И это, к сожалению, было предсказуемо, так как перед сессией некоторые из них подошли к депутату и сообщили о решении фракции – отклонить все поправки оппозиции…

– В любом случае мы не собираемся опускать руки. И постараемся, чтобы наш культурный центр попал уже в федеральную программу. При этом мы точно не намерены делить коллег по партийному признаку и постараемся привлечь всех – тогда и вероятность положительного исхода возрастет в разы. Главное – это добиться результата, – резюмировал депутат Пивков.

 

29 декабрь 08:00 | : Экономика

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