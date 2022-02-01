Упали ниже 100. Хорошие коронавирусные новости из Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 91.
Госпитализировано 20 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 311 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 24 архангелогородца;
- 14 жителей Мезенского района;
- 10 новых случаев выявлено в Вельском районе;
- 7 — в Котласе;
- 6 — в Пинежском районе;
- 5 — в Шенкурском;
- по 4 — в Плесецком округе и Устьянском районе;
- по 3 — в Северодвинске, Виноградовском округе, Коношском и Приморском районах;
- 2 — в Няндомском районе;
- по 1 — в Мирном, а также в Ленском и Красноборском районах.