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Упали ниже 100. Хорошие коронавирусные новости из Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 91.

 Госпитализировано 20 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 311 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

  • 24 архангелогородца; 
  • 14 жителей Мезенского района; 
  • 10 новых случаев выявлено в Вельском районе; 
  • 7 — в  Котласе; 
  • 6 — в Пинежском районе; 
  • 5 — в Шенкурском; 
  • по 4 — в Плесецком округе и Устьянском районе; 
  • по 3 — в Северодвинске, Виноградовском округе, Коношском и Приморском районах; 
  • 2 — в Няндомском районе; 
  • по 1 — в Мирном, а также в Ленском и Красноборском районах.
19 апрель 14:12 | : Будни

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