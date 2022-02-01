Архангельской области предрекли резкое ухудшение погоды

Сделал это, как обычно, метеоролог всея Руси Роман Вильфанд.
Цитата по ИТАР-ТАСС:
«Где ожидаются неблагоприятные явления, так это в Архангельской области, где будет снег, в Пензенской, где ожидается сильный дождь и гроза. В Крыму также будут сильные осадки, ветер до 20 м/с, а в горах — до 25-30 м/с. В Ростовской и Волгоградской областях тоже неблагоприятно — сильные осадки, гроза, ветер до 25 м/с».
Одновременно научный руководитель Гидрометцентра РФ напророчил столичному региону теплую погоду с минимальными осадками. И где справедливость?!