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Архангельской области предрекли резкое ухудшение погоды

Сделал это, как обычно, метеоролог всея Руси Роман Вильфанд.

Цитата по ИТАР-ТАСС:

«Где ожидаются неблагоприятные явления, так это в Архангельской области, где будет снег, в Пензенской, где ожидается сильный дождь и гроза. В Крыму также будут сильные осадки, ветер до 20 м/с, а в горах — до 25-30 м/с. В Ростовской и Волгоградской областях тоже неблагоприятно — сильные осадки, гроза, ветер до 25 м/с».

Одновременно научный руководитель Гидрометцентра РФ напророчил столичному региону теплую погоду с минимальными осадками. И где справедливость?!

14 апрель 12:10 | : Будни

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