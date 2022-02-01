Осужденные "семерки" украсят Архангельск к Первомаю

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) изготовили флажки, которыми украсят город в преддверии майских праздников.
Между ИК-7 и администрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных округов городского округа "Город Архангельск" был заключен контракт на пошив небольших флажков. В первой декаде апреля, согласно условиям, заказ был полностью выполнен осужденными. Над изготовлением флажков в швейном цехе ЦТАО трудились пятеро человек, заказчик все изделия принял без замечаний. Праздничные флажки будут развешаны на улицах Исакогорского и Цигломенского округов в преддверии первомайских дней.
Основная задача сотрудников маркетинговых и производственных служб УФСИН привлечение сторонних заказчиков с целью увеличения рабочих мест для лиц, отбывающих наказание.