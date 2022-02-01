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Осужденные "семерки" украсят Архангельск к Первомаю

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) изготовили флажки, которыми украсят город в преддверии майских праздников. 

Между ИК-7 и администрацией Исакогорского и Цигломенского территориальных округов городского округа "Город Архангельск" был заключен контракт на пошив небольших флажков. В первой декаде апреля, согласно условиям, заказ был полностью выполнен осужденными. Над изготовлением флажков в швейном цехе ЦТАО трудились пятеро человек, заказчик все изделия принял без замечаний.  Праздничные флажки будут развешаны на улицах Исакогорского и Цигломенского округов в преддверии первомайских дней.  

Основная задача сотрудников маркетинговых и производственных служб УФСИН привлечение сторонних  заказчиков с  целью увеличения рабочих мест для лиц, отбывающих наказание.

 

14 апрель 11:29 | : Будни

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