Грозные птички нацпарка "Онежское Поморье"

На протяжении марта 2022 года в национальном парке «Онежское Поморье» прошли три экспедиции по выявлению участков гнездования и изучению экологии краснокнижных видов дневных хищных птиц: скопы и орлана-белохвоста. Одно из найденных гнёзд неожиданно подарило учёным надежду на доказательство обитания наименее изученного в национальном парке краснокнижного вида — беркута.
Всё началось с того, что охотовед Парка Павел Футоран в середине марта отправился на Летне-Золотицкий участок «Онежского Поморья» и детально обследовал три гнезда, сведения о которых находились в «Летописи природы» национального парка 2015 года. Координаты гнёзд определили на основании сведений местных жителей. Однако из-за удалённости участков эти гнезда за последние семь лет ни разу не проверялись. Павел Футоран сфотографировал и описал гнезда, после чего проанализировать их принадлежность помог специалист по хищным птицам из Дарвинского государственного природного биосферного заповедника Мирослав Бабушкин. Судя по структуре одного из гнёзд, его удалённости от побережья, расположения в лесной гриве на окраине большого открытого болота, в районе, где в период сезонных миграций останавливаются многочисленные водоплавающие птицы, а также по ряду других сопутствующих факторов, оно может принадлежать беркуту. В Красной книге Архангельской области этому виду присвоена категория 2 — уязвимый, сокращающийся в численности вид. Он также включён в перечень видов красной книги России.
«Встречи беркута на полуострове отмечались сотрудниками Парка ещё до этого, однако место его гнездования до настоящего времени не известно. Беркуты крайне чувствительны к присутствию человека и при беспокойстве в период гнездования могут оставить кладку и бросить гнездо, поэтому птицы занимают удалённые и малопосещаемые человеком участки. Кроме того, места обитания беркута должны быть с богатой кормовой базой. Это крупный и сильный хищник, поэтому помимо мелких грызунов и птиц он может добывать тетеревиных, а также зайцев и лисиц. За этим гнездом будет установлено осторожное наблюдение. В конце лета — начале осени, после завершения периода размножения, гнездо и пространство под ним будет осмотрено на предмет наличия помета на стволе дерева, перьев, а также костей добываемых животных, чтобы подтвердить присутствие беркута и убедиться, что гнездо принадлежит именно ему», — сообщил начальник отдела изучения природных комплексов и объектов Парка Альберт Брагин.
Напомним, ранее в этом году сотрудники национального парка «Онежское Поморье» обнаружили 5 гнёзд скопы и собрали ценную информацию о 10 потенциальных участках гнездования орлана-белохвоста. Исследования впервые затронули побережье всего Онежского полуострова. На четвёртый год исследований на Унской губе удалось полностью завершить работы по поиску гнёзд и установить на них 7 фотоловушек. Суммарная протяжённость маршрутов исследователей этой весной составила около 1100 км.