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Архангельская область выздоравливает от коронавируса

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 313.

 Госпитализирован 41 пациент с COVID-19.

Выздоровели после болезни 4005 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
47 архангелогородцев;
39 жителей г. Котласа;
по 25 новых случаев выявлено в г. Северодвинске (пятеро из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Мезенском районе;
24 – в Холмогорском районе;
23 – в Верхнетоемском округе;
17 – в Онежском районе;
14 – в Шенкурском;
15 – в Пинежском;
13 – в г. Коряжме;
12 – в Устьянском районе;
9 – в Няндомском;
8 – в Плесецком округе;
по 6 – в Коношском и Красноборском районах;
по 5 – в г. Мирном, Котласском и Вельском районах;
по 4 – в г. Новодвинске, а также в Вилегодском и Каргопольском округах;
2 – в Приморском районе (все – жители Соловецких островов);
1 – в Ленском районе.  

16 март 14:30 | : Будни

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