«РВК-Архангельск» занимается модернизацией сетей для надежного водоснабжения жителей Кемского поселка

Работы по прокладке двух веток дюкера - напорного участка трубопровода - под рекой Соломбалка вышли на финишную прямую. Накануне сообщалось, что цех строительства сетей «РВК-Архангельск» проложил под руслом реки на глубине трех метров две плети по 93 метра полиэтиленовых труб диаметром 160 мм.
Сегодня, как сообщили в пресс-службе компании, идет подготовка под прокладку второго участка – это еще две плети по 20 метров. Кроме того, будет установлен новый колодец. Далее новые трубы будут подключены к магистральному водоводу.
Как отметил начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов, две ветки водовода прокладываются с целью недопущения прекращения водоснабжения в Кемский поселок. Одна ветка станет основной, вторая – дублирующей. То есть в случае аварийной ситуации будет произведено переключение – и поселок не останется без воды.
Напомним, в декабре 2021 года после отключения округа от водоснабжения для проведения аварийно-ремонтных работ был заморожен водовод, питающий Кемский. На его отогрев понадобилось время. Кроме того, решать вопрос с водоснабжением Кемского поселка нужно было основательно. Поэтому для решения вопроса оперативно была проложена временная линия по реке, которая сегодня позволяет вести работы без отключения водоснабжения, и началась подготовка для работ по бурению и прокладке дюкера.
«Модернизация системы водоснабжения Кемского поселка обеспечит нормативный напор в сетях и бесперебойное снабжение водой абонентов», - прокомментировал глава администрации Соломбальского округа Дмитрий Попов.