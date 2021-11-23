Почти треть заболевших COVID-19 в Поморье приходится на Вельский район

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 307.
Госпитализировано 49 пациентов с COVID-19.
Поправились 2 478 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
78 жителей Вельского района;
по 23 новых случая выявлено в г. Архангельске и Онежском районе;
по 21 – в Плесецком округе и Шенкурском районе;
19 – в Коношском районе;
16 – в Виноградовском округе;
15 – в Устьянском районе;
12 – в г. Северодвинске;
11 – г. Котласе;
9 – в Каргопольском округе;
8 – в Приморском районе;
по 7 – в г. Мирном, Котласском, Красноборском и Пинежском районах;
по 6 – в Вилегодском и Холмогорском районах;
5 – в Ленском районе;
по 2 – г. Коряжме и Няндомском районе;
по 1 – в г. Новодвинске и Мезенском районе.