Коронавирус в Архангельской области: на пути к избавлению

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 699.
Госпитализировано 28 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 962 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
162 архангелогородца;
97 северодвинцев (21 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
61 житель г. Котласа;
по 50 новых случаев выявлено в Онежском и Пинежском районах;
42 – в г. Новодвинске;
40 – в Холмогорском районе;
30 – в Шенкурском;
по 28 – в Вельском и Устьянском районах;
26 – в г. Мирном;
16 – в Коношском районе;
14 – в Плесецком округе;
по 12 – в г. Коряжме и Мезенском районе;
по 10 – в Няндомском и Котласском районах;
8 – в Приморском районе (7 из заболевших – жители Соловецких островов);
2 – в Ленском,
1 – в Каргопольском округе.
Отметим, правительство РФ обещает к 21 марту полное снятие ограничений для бизнеса, связанных с пандемией.