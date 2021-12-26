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Здоровеньки булы. Коронавирус отступает из Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 947.
Госпитализировано 36 пациентов с COVID-19. Выздоровели 2554 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
266 архангелогородцев;
96 жителей Онежского района;
82 новых случая выявлено в Плесецком округе;
64 – в г. Котласе;
53 – в г. Новодвинске;
49 – в г. Северодвинске (11 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
46 – в Холмогорском районе;
40 – в Устьянском;
по 32 – в Красноборском и Мезенском районах;
30 – в Пинежском районе;
26 – в г. Коряжме;
25 – в Лешуконском районе;
21 – в Каргопольском округе;
20 – в Коношском районе;
15 – в Вельском;
12 – в Котласском;
11 – в Приморском;
10 – в Няндомском;
9 – в Верхнетоемском округе;
6 – в г. Мирном;
по 1 – в Ленском и Шенкурском районах.

27 февраль 13:51 | : Будни

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