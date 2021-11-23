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Тебя не хватало! В Поморье залетел коронавирус из Арабских Эмиратов

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 2 493 человека.

Выздоровели 1587 человек.

Госпитализированы 230.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
948 архангелогородцев;
475 северодвинцев (121 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 164 жителя г. Коряжмы;
159 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
108 – в Приморском районе;
83 – в Каргопольском округе;
67 – в Устьянском районе;
66 – в г. Котласе;
62 – в Вельском районе;
46 – в г. Мирном;
40 – в Няндомском районе;
39 – в Плесецком округе;
 по 34 – в Виноградовском округе и Холмогорском районе;
27 – в Котласском районе;
26 – в Шенкурском;
 по 19 – в Коношском и Красноборском районе;
16 – в Онежском районе;
14 – в Верхнетоемском округе;
13 – в Лешуконском районе;
12 – в Пинежском;
по 9 – в Вилегодском округе и Мезенском районе;
1 – в Ленском.

Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Египет и ОАЭ.  

15 февраль 14:59 | : Будни

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