Тебя не хватало! В Поморье залетел коронавирус из Арабских Эмиратов

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 2 493 человека.
Выздоровели 1587 человек.
Госпитализированы 230.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
948 архангелогородцев;
475 северодвинцев (121 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 164 жителя г. Коряжмы;
159 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
108 – в Приморском районе;
83 – в Каргопольском округе;
67 – в Устьянском районе;
66 – в г. Котласе;
62 – в Вельском районе;
46 – в г. Мирном;
40 – в Няндомском районе;
39 – в Плесецком округе;
по 34 – в Виноградовском округе и Холмогорском районе;
27 – в Котласском районе;
26 – в Шенкурском;
по 19 – в Коношском и Красноборском районе;
16 – в Онежском районе;
14 – в Верхнетоемском округе;
13 – в Лешуконском районе;
12 – в Пинежском;
по 9 – в Вилегодском округе и Мезенском районе;
1 – в Ленском.
Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Египет и ОАЭ.