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Заражаемость падает? Последняя сводка коронавируса в Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 2470 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

— За последние сутки зафиксировано значительное снижение заболевших COVID-19, что не может не радовать, - удовлетворенно улыбнулся глава регионального минздрава Александр Герштанский.

Выздоровели 342 человека.

Легли на больничные койки 107 пациентов.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1191 архангелогородец;
607 северодвинцев (87 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
184 жителя г. Котласа;
121 новый случай выявлен в г. Коряжме;
89 – в г. Новодвинске;
48 – в Плесецком округе;
45 – в Коношском районе;
37 – в Каргопольском округе;
32 – в Пинежском районе;
по 25 – в Котласском и Ленском районах;
21 – в Няндомском районе;
17 – в Красноборском;
по 11 – в Мезенском и Устьянском районах;
4 – в Приморском районе;
по 1 – в г. Мирном и Верхнетоемском округе.  

14 февраль 16:43 | : Будни

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