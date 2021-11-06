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Плюс 3770. Коронавирус в Архангельской области продолжает давать жару

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 3 770 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Выздоровели за тот же временной период 1453 человека.

Госпитализировано 200.

Александр Герштанский: «Цифры для нас совершенно ожидаемые – с учетом контагиозности штамма омикрон, при этом для нас первостепенным является объективная оценка ситуации, что позволяет принимать оптимальные решения по организации работы учреждений здравоохранения».

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1 215 архангелогородцев;
614 северодвинцев (148 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 226 жителей г. Коряжмы;
167 жителей Онежского района;
159 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
148 – в Плесецком округе;
136 – в Каргопольском;
135 – в Устьянском районе;
123 – в г. Котласе;
108 – в Коношском районе;
91 – в Няндомском;
92 – в Котласском;
76 – в Ленском;
72 – в г. Мирном;
65 – в Холмогорском районе;
63 – в Вилегодском округе;
51 – в Виноградовском;
49 – в Красноборском районе;
47 – в Верхнетоемском округе;
35 – в Пинежском районе;
31 – в Лешуконском;
21 – в Шенкурском;
18 – в Мезенском;
15 – в Вельском;
10 – в Приморском.

Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Доминиканскую Республику.  

11 февраль 16:06 | : Будни

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