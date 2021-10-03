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Ни дня без антирекорда. 2288 заболевших COVID-19 в Поморье за сутки

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 2 288 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

На фоне роста заболеваемости фиксируется удручающе мало количество выздоровевших – 213 человек за тот же период.

Среди новых заболевших: 

  • 876 архангелогородцев; 
  • 482 северодвинца (348 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 235 жителей Котласа;
  • по 104 новых случая выявлено в Новодвинске и Няндомском районе; 
  • 84 — в Устьянском районе;
  • 80 — в Вельском; 
  • 64 — в Мирном; 
  • 51 — в Каргопольском округе;
  • 33 — в Котласском районе; 
  • по 30 — в Вилегодском и Плесецком округах; 
  • 22 — в Коряжме; 
  • 20 — в Лешуконском районе; 
  • 19 — в Пинежском; 
  • 15 — в Виноградовском округе; 
  • 14 — в Мезенском районе; 
  • 8 — в Приморском; 
  • 6 — в Красноборском; 
  • 3 — в Ленском; 
  • по 2 — в Верхнетоемском округе, Холмогорском и Онежском районах; 
  • по 1 — в Шенкурском и Коношском районах.
02 февраль 12:35 | : Будни

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