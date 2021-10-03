Ни дня без антирекорда. 2288 заболевших COVID-19 в Поморье за сутки

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 2 288 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
На фоне роста заболеваемости фиксируется удручающе мало количество выздоровевших – 213 человек за тот же период.
Среди новых заболевших:
- 876 архангелогородцев;
- 482 северодвинца (348 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 235 жителей Котласа;
- по 104 новых случая выявлено в Новодвинске и Няндомском районе;
- 84 — в Устьянском районе;
- 80 — в Вельском;
- 64 — в Мирном;
- 51 — в Каргопольском округе;
- 33 — в Котласском районе;
- по 30 — в Вилегодском и Плесецком округах;
- 22 — в Коряжме;
- 20 — в Лешуконском районе;
- 19 — в Пинежском;
- 15 — в Виноградовском округе;
- 14 — в Мезенском районе;
- 8 — в Приморском;
- 6 — в Красноборском;
- 3 — в Ленском;
- по 2 — в Верхнетоемском округе, Холмогорском и Онежском районах;
- по 1 — в Шенкурском и Коношском районах.