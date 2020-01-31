Последний день каникул принес Поморью еще 137 ковидов

Такую цифру сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 108 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
51 северодвинец (11 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
50 архангелогородцев;
11 жителей Вельского района;
6 новых случаев выявлено в Няндомском районе;
по 5 – в г. Котласе и Холмогорском районе;
3 – в г. Коряжме;
2 – в Вилегодском округе;
по 1 – в Виноградовском округе, а также в Котласском, Приморском и Устьянском районах.