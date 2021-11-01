Александр Цыбульский: "Вы окормляете землю Русского Севера"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 7 января поздравил митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с праздником Рождества Христова. Приводим полный текст поздравления главы региона.
Ваше Высокопреосвященство!
В этот светлый и праздничный день поздравляю Вас, всех священнослужителей Архангельской епархии с Рождеством Христовым!
Этот великий праздник символизирует добро, любовь к ближнему и веру в спасение. Вифлеемская звезда согревает своим светом христиан, укрепляет силы и указывает путь к истине. Рождество — время ожидания чуда, праздник обновления.
Митрополия окормляет земли, находящиеся на Севере России, которые имеют многовековую историю Православия, где происходили знаковые события как для Русской Православной Церкви, так и для Российского государства.
Многочисленные церкви, храмы и монастыри, памятники деревянного зодчества создают неповторимый сакральный и культурный ландшафт Архангельской области. Тысячи северян находят в этих стенах душевное спокойствие и опору, а священнослужители епархии ежедневно привечают нуждающихся и несут пастырское служение.
Архангельская митрополия и правительство Архангельской области совместно реализуют мероприятия, направленные на поддержку духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного наследия . Уверен, что и в новом 2022 году продолжится взаимодействие на благо жителей нашего региона.
Пусть праздник Рождества Христова станет точкой отсчета самых светлых начинаний, символом лучших помыслов, освещает наши дела добром и благостью!
С Рождеством Христовым!