«И северодвинцы сотворили чудо!». Рождественское послание Игоря Скубенко

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех вас с этим светлым, по-настоящему семейным праздником!
Более двух тысяч лет назад в далёком городе Вифлееме произошло невероятное событие: в мир пришёл Спаситель. И сегодня верующие, посетив храм, мысленно вступают под своды вертепа, чтобы увидеть младенца Христа, наполнить свои души радостью и поверить в то, что в этом мире возможно всё: в нём творятся настоящие чудеса, живёт надежда, сбываются самые смелые мечты.
Начало года как будто специально создано для того, чтобы провести его всем вместе. Приятно видеть, как люди целыми семьями гуляют по городу, разговаривают, смеются, любуются ёлочкой, фотографируются на площади, заряжаются здоровьем на лыжне и на катке, отправляют на дачи или на экскурсии. В это время дети получают подарки, а мы, взрослые, стремимся стать лучше и добрее. Мы ненадолго забываем о суете и спешке трудовых будней.
В это время важно помнить и помогать тем, кто одинок, кто нуждается в поддержке, добром слове и тепле человеческого участия. Ведь каждый из нас способен сотворить чудо, вернуть потерянные веру и надежду. Настоящее чудо северодвинцы сотворили совсем недавно, помогая семье маленькой Вике Снегирёвой и подарив ей надежду на спасение. И это только один, правда, очень яркий пример!
Я желаю каждому здоровья! Пусть в наших сердцах будет свет и тепло, а домах - мир, радость и достаток. Давайте на весь будущий год сохраним в своих душах тёплую и чудесную атмосферу Рождества!», - говорится в поздравлении главы Северодвинска.