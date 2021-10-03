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"Дай Бог нам мира". Новогодний молебен митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 31 декабря, в канун Нового года, совершил молебное пение на новолетие в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.

Владыке сослужили городские клирики, пел архиерейский хор.

Архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

- Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные о Господе братья и сестры, по милости Божией мы все вступаем в новый год благости Божией. Мы с вами совершаем молебное пение на грядущий год. О чем же сейчас мы горячо молимся Господу Богу? Прежде всего, мы благодарим Его за великие непрестанные благодеяния к роду человеческому. Во-вторых, мы просим, чтобы Господь по Своей милости простил нам все наши согрешения вольные и невольные, которые мы совершили в уходящем году. Сегодня за молебным пением мы говорим: слава Богу за всё: и за скорби, и за радости, которые мы с вами испытали в уходящем году.

Ныне мы призываем благословение Господне на грядущее лето благости Божией, чтобы Господь в наступающем новом году всех нас благословил миром, чтобы Он помогал нам преодолевать все трудности и неприязни, которые выпадают на нашем жизненном пути.

В полночь каждый православный христианин говорит такие сакраментальные слова: «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща». Мы с вами знаем о том, что в полночный час великие пророки, патриархи, сподоблялись великих Божиих откровений. В ветхозаветные времена Бог в полночный час поразил всех первенцев египетских. В полночный час Бог вывел Израиль из Египта. Царь Давид любил молиться в полночный час. «Полунощи востах, исповедатися тебе о судьбах правды Твоея», — молился святой царь и пророк Давид. Господь наш Иисус Христос родился в Вифлееме в полночный час. По преданию, Он пришел креститься от Иоанна также в полночь. Он любил молиться Своему Небесному Отцу в ночной тишине. Иуда предал Господа нашего Иисуса Христа в полночь. Воскрес Сын Божий также в полночь. В полночь Господь наш Иисус Христос придет судить мир, поэтому в эти священные часы мы всегда должны пребывать в молитве.

Преподобный отец наш Сергий, игумен Радонежский, в полночь всегда совершал акафистное пение Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодевы Марии, и сподобился увидеть Ее явление. Царица Небесная благословила Его и пророчески рекла, что благодать Божия всегда будет пребывать на месте подвига игумена земли Русской.

Сегодня, в новогоднюю ночь, многие будут поднимать бокалы с пожеланиями счастья. Что же такое счастье? Для верующего человека счастье — это всегда быть со Христом и во Христе. Без Христа счастье призрачно.

Вспомним, что некоторые люди, которые вместе с нами вступали в этот уходящий год, не дожили до сего дня вступления в новый год, они уже перешли черту земной жизни.

Сегодня мы с вами обратимся к Богу с горячей молитвой и попросим, чтобы Милосердный Господь сподобил нас с миром вступить в наступающий год и прожить его достойно и праведно.

Царь по имени Георг VI однажды привел рассказ о том, как некий человек сказал полночному стражу у ворот года: «Дай мне свет, чтобы я мог безопасно войти в неизвестность». Страж ответил ему: «Вложи свою руку, в руку Божию. Это будет для тебя лучше, чем свет, и безопасней, чем знакомая дорога».

Призовем сегодня Божие благословение, чтобы Господь всегда был рядом с нами. Как наставляет нас первоверховный апостол Павел, если с нами Бог, нам ничего не страшно: ни скорби, ни утраты, никакие враги. Пусть Божие благословение всегда пребывает с нами до скончания века. Аминь!

(по материалам Архангельской епархии)

01 январь 11:16 | : Будни / Верую

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