Предновогодний COVID-19 в Архангельской области: динамика спада

О 217 новых случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 372 человека.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
59 архангелогородцев;
36 северодвинцев (21 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 13 новых случаев выявлено в г. Котласе и Вельском районе;
11 – в г. Коряжме;
по 10 – в Устьянском и Коношском районах;
по 9 – в Плесецком округе и Холмогорском районе;
7 – в Няндомском районе;
по 6 – в г. Мирном, Лешуконском и Пинежском районах;
по 5 – в Верхнетоемском округе и г. Новодвинске;
3 – в Каргопольском округе;
по 2 – в Ленском, Онежском и Приморском районах;
по 1 – в Вилегодском округе, Котласском и Красноборском районах.