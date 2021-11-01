У коронавируса в Поморье выходных не бывает

О 253 заболевших в воскресенье сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 21 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
80 архангелогородцев;
37 северодвинцев (один из них – сотрудник предприятия, обсуживающегося в ФМБА);
33 новых случая выявлено в г. Котласе;
25 – в Плесецком округе;
22 – в г. Новодвинске;
21 – в Устьянском районе;
8 – в Коношском;
по 6 – в г. Мирном и Приморском районе;
5 – в Вельском районе;
4 – в г. Коряжме;
2 – в Мезенском районе;
по 1 – в Виноградовском округе, Онежском, Холмогорском и Шенкурском районах.