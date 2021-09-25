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Родителей поморских дошколят порадовали новым чат-ботом

Центр управления регионом Архангельской области ежемесячно фиксирует обращения жителей области по проблеме устройства детей в детские сады. Только с начала ноября этой темой в соцсетях интересовались около 100 раз.

Чаще всего родителей интересует, как занять очередь в детский сад, какие для этого нужны документы и могут ли отказать в приеме, если нет сведений о прививках. Кроме того, в соцсетях спрашивают, кому положено социальное место и как перевести ребенка из одного дошкольного учреждения в другое.

Совместно с региональным министерством образования специалисты ЦУР создали чат-бот, который поможет родителям ответить на часто задаваемые вопросы по дошкольному образованию и предоставить контактные телефоны соответствующих ведомств.

Чат-бот размещён в официальной группе ВКонтакте Министерства образования Архангельской области. Получить ответы на самые часто задаваемые вопросы можно по ссылке: https://vk.com/dou_ao

22 декабрь 11:20 | : Будни

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