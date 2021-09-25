Египетская «корона» снова залетела в Архангельскую область

О 305 инфицированных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 479 человек.
Среди новых заболевших:
99 архангелогородцев;
58 северодвинцев (22 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
14 новых случаев выявлено – в Шенкурском районе;
13 – в Коношском;
12 – в Холмогорском;
по 11 – в г. Новодвинске и Вельском районе;
по 10 – в городах Мирном и Котласе;
по 9 – в Вилегодском и Плесецком округах;
по 8 – в г. Коряжме, Пинежском и Приморском районах;
по 7 – в Устьянском и Онежском районах;
4 – в Мезенском районе;
по 1 – в Каргопольском и Верхнетоемском округах, а также в Котласском, Красноборском и Няндомском районах.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет.