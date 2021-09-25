Архангельску без заключенных пришлось бы туго

Исправительную колонию №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) посетили глава города Архангельска Дмитрий Морев и руководители территориальных округов столицы Поморья. Между УФСИН и администрацией муниципального образования «Город Архангельск» до 2023 года действует соглашение о взаимодействии в сфере содействия трудовой занятости осужденных.
В сопровождении первого заместителя начальника областного Управления Сергея Бондаря и начальника ИК-1 Сергей Легкого представители муниципальной власти посетили производственные цеха учреждения. Целью визита и темой обсуждения стал вопрос размещения заказов для нужд города на мощностях Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №1. Во время ознакомительной экскурсии сотрудники подразделения показали мебельный и швейный цеха, участок по деревообработке древесины. Также обратили внимание на модульное домостроение, показав помещение, изготовленное осужденными ЦТАО. Оно расположено на режимной территории и используется для обучения отбывающих наказание одной из востребованных профессий. Во время обхода промзоны гости смогли увидеть и оценить возможности учреждения, а также качество производимой продукции.
Затем состоялось подписание соглашений между исправительной колонией №1 УФСИН России по Архангельской области и территориальными округами столицы Поморья, в частности, Северным, Исакогорским и Цигломенским, Октябрьским и Маймаксанским для продолжения дальнейшего сотрудничества. Для обеспечения округов г. Архангельска в этом году производилась мебель, малые архитектурные формы, контейнеры для твердых коммунальных отходов, устанавливались контейнерные площадки. Также впервые ИК-1 освоила работы по оказанию услуг по разборке и утилизации сводов деревьев, текущему ремонту тротуаров и изготовлению металлических ограждений. Всего в 2021 году для данных территориальных округов было изготовлено продукции и оказано услуг на 13 миллионов рублей.
- С учреждениями уголовно-исполнительной системы имеется упрощенная схема взаимодействия при заключении контрактов, которые для нас весьма важны, так как обеспечивают трудозанятость лиц, отбывающих наказание, - отметил начальник ИК-1 УФСИН России по Архангельской области Сергей Легкий.