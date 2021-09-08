Северодвинск опять в лидерах по суточной заболеваемости COVID-19

О 321 заболевшем сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели семь человек.
Среди новых заболевших:
71 северодвинец (четверо из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
67 архангелогородцев;
25 жителей Вельского района;
21 новый случай выявлен в Пинежском районе;
20 – в г. Новодвинске;
по 17 – в г. Коряжме и Няндомском районе;
16 – в Плесецком округе;
15 – в Холмогорском районе;
14 – в г. Мирном;
13 – в Устьянском районе;
10 – в Коношском;
по 6 – в г. Котласе и Онежском районе;
по 1 – в Ленском, Мезенском и Приморском районах.