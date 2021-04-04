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256 новых фактов заражения COVID-19 в Архангельской области

Такую цифру представил в последней сводке региональный оперштаб с ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Выздоровели 258 человек.

Среди заболевших:

124 архангелогородца;
50 северодвинцев (49 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
41 житель г. Коряжмы;
9 новых случаев выявлено в Коношском районе;
8 – в Верхнетоемском;
7 – в Вельском районе;
6 – в Каргопольском округе;
5 – в Онежском районе;
по 2 – в г. Котласе и Вилегодском округе;
1 – в Котласском районе.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию.

 

04 сентябрь 12:15 | : Будни

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