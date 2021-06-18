+261. Коронавирус в Архангельской области удерживает занятые позиции

Таково число зараженных за прошедшие сутки по данным регионального оперштаба.
Среди них:
- 60 архангелогородцев;
- 37 северодвинцев (31 — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 34 новых случая выявлено в Плесецком районе;
- 25 — в Коряжме;
- 21 — в Новодвинске;
- по 15 — в Пинежском и Приморском районах;
- по 13 — в Мезенском и Коношском;
- 10 — в Мирном;
- 4 — в Вельском районе;
- по 3 — в Каргопольском округе, Ленском, Холмогорском и Шенкурском районах;
- 2 — в Котласском районе.
Поправились за тот же отрезок времени всего 50 человек.