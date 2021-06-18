Когда ты подавишься?! COVID-19 в Поморье пленил еще 266 северян

Такую цифру в последней сводке показал региональный оперштаб.
Там же: выздоровели за сутки 118 человек.
География пандемии:
- 94 северодвинца (46 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 89 архангелогородцев;
- 18 жителей Котласа;
- 16 — жителей Онежского района;
- 7 новых случаев выявлено в Каргопольском округе;
- по 6 — в Коряжме и Плесецком районе;
- по 5 — в Мирном и Приморском районе;
- по 4 — в Вельском и Устьянском районах;
- по 3 — в Новодвинске, а также в Котласском и Коношском районах;
- 2 — в Мезенском районе.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию.