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Когда ты подавишься?! COVID-19 в Поморье пленил еще 266 северян

Такую цифру в последней сводке показал региональный оперштаб.

Там же: выздоровели за сутки 118 человек.

География пандемии:

  • 94 северодвинца (46 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
  • 89 архангелогородцев; 
  • 18 жителей Котласа; 
  • 16 — жителей Онежского района; 
  • 7 новых случаев выявлено в Каргопольском округе; 
  • по 6 — в Коряжме и Плесецком районе; 
  • по 5 — в Мирном и Приморском районе; 
  • по 4 — в Вельском и Устьянском районах; 
  • по 3 — в Новодвинске, а также в Котласском и Коношском районах; 
  • 2 — в Мезенском районе.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Турцию.  

26 август 11:43 | : Будни

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