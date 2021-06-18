Архангельск. Горячая вода будет… надо лишь немного подождать

По данным «ТГК-2», горячее водоснабжение отсутствует у части потребителей Майской горки (17 жилых домов), Соломбальского (60 жилых домов), Октябрьского (114 жилых домов) и Ломоносовского (63 жилых дома) округов. Всего 254 дома.
Всего в период гидравлических испытаний и после их окончания выявлено 82 дефекта, более половины из них на сегодня устранено.
- В ближайшие два дня нам предстоит устранить большие дефекты на магистралях под проезжими частям ул. Гагарина и пр. Обводный канал и дефекты на квартальных тепловых сетях. Завершить подключение ГВС потребителей планируем 27 августа. Необходимо отметить, что в этом году решением городской администрации в обслуживание ПАО «ТГК-2» передано около 30 км тепловых сетей Северного округа. В течение многолетнего периода предыдущая эксплуатирующая организация не уделяла должного внимания содержанию имущества. В летний период нами проведены текущие ремонты и гидравлические испытания. ГВС после гидравлических испытаний и устранения дефектов жители Северного округа получили первыми в городе. Еще предстоит выполнить немалый объем работ по выполнению предписаний Ростехнадзора в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Обслуживание нескольких десятков километров тепловых сетей Северного округа стало для предприятия дополнительной неплановой задачей, на которую приходится привлекать значительные ресурсы, - сообщил директор Архангельских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Андрей Воробьев.
«ТГК-2» предоставлен актуальный график возобновления ГВС Архангельска после проведения гидравлических испытаний.